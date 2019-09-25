Беременная возлюбленная оправдала оставившего ее Тимати

Возлюбленная рэпера Тимати ответила на вопросы подписчиков. 23-летняя Анастасия Решетова рассказала много интересного.

В личном "Инстаграм" избранница артиста поведала подписчикам, что в доме для малыша уже все приготовлено. Для младенца оборудовали отдельную комнату и купили кое-какие вещи на первое время.

По словам Анастасии Решетовой, Тимати будет присутствовать при родах. "Конечно. Это таинство – процесс, который пара должна проживать вместе", – подчеркнула фотомодель.

К слову, внимательные поклонники не могли не заметить, что отец будущего малыша улетел на отдых со старшей дочерью и мамой, в то время как Решетова осталась в Москве. Интернет-обыватели поинтересовались, почему рэпер так поступил, ведь его избранница может родить в любой момент.

"Мне врач сказал, что в ближайшие дни я не рожу и все случится в срок. А он улетел совсем ненадолго в связи с работой и заодно с мамой и дочей отдохнуть", - оправдывала Тимати Решетова.

Отметим, что модель и артист пока не разглашают пол и имя малыша. Однако в Сети муссируется слух, что пара ожидает мальчика. Добавим, что у рэпера Тимати есть старшая дочь Алиса. Наследницу звезде подарила модель Алена Шишкова.