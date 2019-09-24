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"Представляла себя совсем другой": Решетова откровенно о беременности

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova
Невеста Тимати Анастасия Решетова рассказала о самочувствии во время последних недель беременности. Девушка поделилась страхами со своими поклонниками.
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Ребенок знаменитости должен появиться на свет уже совсем скоро. Врачи предполагают, что малыш родится в октябре. Ранее модель переживала по поводу того, что на последних сроках может чувствовать себя плохо. Однако поведала, что ее страхи не оправдались.

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Публикацию Анастасия Решетова разместила на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На снимке невеста Тимати позирует в уютном оливковом джемпере, облегающем заметно округлившийся живот.

Снимок девушка подписала так: "Признаюсь честно, на последних неделях этого прекрасного положения я себя представляла совсем другую)) Очень сонную, опухшую, не очень привлекательную и с огромным животом, который не вмещается ни в одни "небеременные" одеяния (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)

Она добавила, что, к счастью, все оказалось совсем не так. Решетова поделилась с подписчиками, что чувствует себя еще лучше, чем даже на ранних сроках и что ее организм не дает никаких гормональных всплесков. Кроме того, модель уточнила, что сейчас находится в спокойном состоянии духа и с нетерпением ожидает появления малыша.

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Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)


Беременная невеста Тимати поведала, что за весь срок своего "положения" она поправилась на 13 килограммов. Впрочем, покупать специальные вещи для будущих мамочек ей не пришлось.

Анастасия подчеркнула, что женщины не должны "забывать о себе", даже если их тело не выглядит так, как прежде. "Беременность и материнство – это нелегко, факт. Но женщины способны на многое. И если реально захочешь, то можно успевать все", – подытожила знаменитость.

Автор: 24 сентября 2019, 16:29

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