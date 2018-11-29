Раскрыта истинная причина поспешной женитьбы Табакова на Зудиной

Одноклассник Олега Табакова Борис Абросимов был свидетелем всех романов актера. Но увлечение Олега Павловича Мариной Зудиной показалось странным.

"С теплотой вспоминаю первую жену Табакова Люду Крылову, – говорит Абросимов. – Доброжелательная, ‘спокойная‚ гостеприимная; она всегда была рада друзьям Олега. Казалось, дома у них – идиллия, да так оно и было, по крайнее мере, в первые годы брака".

"Помню, это было очень странно – узнать, что Олег уходит от Люды, – продолжает Борис. – Ничто не предвещало такого поворота. Но однажды Табаков приезжает в родной Саратов, приходит ко мне и в разговоре упоминает, что разводится с Людой и женится на Марине Зудиной и что с ней он, собственно, в Саратов и приехал. Правда, ко мне он зашел один. "У нас с Мариной будет ребенок, – сказал Олег. – И теперь в этой ситуации я не могу на ней не жениться. Я очень ее люблю, и она меня любит безумно. И если я сейчас Марину брошу, то страшно даже представить, что с Мариной будет, для меня это исключено".

Незапланированная беременность Зудиной и стала причиной поспешной женитьбы Табакова. "Я осторожно спросил про Люду, – продолжает Абросимов. – "Эта часть жизни для меня закрыта, я начинаю жизнь с новой страницы". Делать нечего... "Ладно, – сказал я Олегу, — знакомь с Мариной, приходите с ней в гости". И они пришли. У Марины уже был заметный живот".

"Люда и их дочь Саша так никогда и не простили его, просто вычеркнули из своей жизни. А сын Антон спустя какое-то время возобновил общение с отцом, и у них в последние годы были прекрасные отношения. Теперь уже и Паша, сын от Марины, взрослый, в кино снимается. И Маша, младшая дочь, подрастает", – цитирует одноклассника Табакова журнал "7Дней".

Напомним, 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали сепсис – заражение крови. Резкое ухудшение наступило 2 декабря – артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа. Похоронили великого артиста на Новодевичьем кладбище.