"Похожа на бабушку": брат отреагировал на изменившуюся внешность Боярской

Елизавета Боярская вернулась к работе после незначительного перерыва. Артистка вышла на сцену Малого драматического театра – Театра Европы. Она играет в спектакле "Три сестры" по пьесе Антона Чехова.
На своей странице в "Инстаграме" актриса предстала в образе Марии. Боярская выложила фото из гримерной. "Ты, Машка, глупая. Самая глупая в нашей семье это ты. Извини, пожалуйста", – процитировала она текст пьесы.
Одним из первых на публикацию отреагировал брат Елизаветы. "На бабушку Олю похожа очень на этой фотографии!" – написал Сергей в комментариях.
Звезда отметила, что дополнила образ фамильными драгоценностями. На сцену она вышла в серьгах бабушки по материнской линии – Ольги Николаевны Луппиан.
Зрители остались довольны игрой Елизаветы Боярской. На ближайшие представления с ее участием билеты раскуплены.
Напомним, что год назад артистка стала матерью во второй раз. Она недолго побыла в декретном отпуске и вернулась к репетициям в театре. А вот в кино знаменитость почти не снимается. Елизавета Боярская теперь более требовательна при выборе ролей.
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