Уставшая от одиночества Ольга Бузова рассказала о мужчине мечты

Недавно исполнительница открыла все карты. Она поведала, какими качествами должен обладать мужчина ее мечты.
Прежде всего, ее будущий избранник должен быть преданным и постоянным. Также Ольге импонирует в мужчинах чувство юмора и порядочность. Кроме того, огромное значение для знаменитости имеет ум, доброта, великодушие, честность и аккуратность спутника.
Благосостояние партнера не играет большой роли для Бузовой, сообщает издание Starhit. Тем не менее, Ольга считает, если мужчине будет некомфортно с ней в финансовом плане, то отношения с ним будет выстроить сложно.
"Про деньги я не говорю. Но мужчина должен иметь возможность хотя бы сводить меня в те места, которые я люблю", – добавила певица.
Напомним, скоро на телеэкранах стартует новые проект "План Б". Его главными героями станут Тимур Батрудинов и, непосредственно, ведущая "Дома-2". В шоу звезды будут искать себе пару. В случае, если к концу передачи они так и не найдут себе достойных спутников, им придется пожениться.
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Не хочу делать минет
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Русские женщины красивы, да. Но почему русские мужчины страшные?
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?