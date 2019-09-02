Наталья Поклонская резко высказалась о разводе

Недавно стало известно, что семья Натальи Поклонской и Ивана Соловьева на грани распада.

Соловьев заявил о расставании со своей супругой совсем недавно. По его словам, он предоставил жене право выбора дальнейшего пути и расстановки приоритетов. О причинах произошедшего мужчина рассказывает с достоинством, не раскрывая личных подробностей.

"На деле ничего тайного и уж тем более радикального нет", – поделился с журналистами Соловьев, – "Два лидера в одной семье – гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме", – высказался бывший супруг Натальи Поклонской в интервью РИА Новости.

Он добавил, что свой выбор девушка сделала самостоятельно, а уже как – вопрос ее личной совести и воспитания. Соловьев отметил, что не строил отношения ради того, чтобы "влезть кому-то под крыло".

Поклонская отреагировала резко на сообщения о разводе. В интервью Telegram-каналу "Подъем" девушка заявила, что не собирается публично обсуждать детали своего расставания с мужем. "Вот пусть супруг и комментирует дальше. Я эту тему не обсуждаю", – отрезала Наталья.