Перемены в личной жизни: Поклонская сделала важное заявление

По словам экс-прокурора Крыма, в ее личной жизни произошли "радикальные изменения". Вместе с тем, Наталья Поклонская подчеркнула, что не считает нужным публично отчитываться о своей духовной жизни.
"Она будет закрыта для прессы, как и личная…", – цитирует политика Ura.ru. Также Наталья Поклонская уточнила, что об этих переменах "даже никто не догадывается". Она пообещала, что информация "будет тайной до момента предъявления декларации", передает телеканал "360".
Кроме того, депутат заявила, что в информации о существовании у нее духовного наставника "очень много сплетен", сообщает РИА "Новости". Ранее Наталья Поклонская записала видеообращение со своим духовником – основателем Среднеуральского женского монастыря Сергием (Николаем Романовым). Она призналась, что от неизвестной болезни ее спасло чудо в виде кольца царя Николая Второго.
Как писали "Дни.ру", год назад Наталья Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева. Весной этого года супружеская пара выпустила собственную книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст". Поклонская и Соловьев рассказали о детстве, юности, профессиональном становлении одного из самых популярных политиков современной России – Натальи Поклонской.
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