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"Колготки в сеточку и короткая юбка": муж Поклонской поделился пикантными воспоминаниями

Наталья Поклонская. Фото: www.globallookpress.com
Российский политик Наталья Поклонская и юрист Иван Соловьев дали совместное интервью. В то время как жена говорила о детях и вере, мужчина делился интимными подробностями.
прочитано 645 раз

Свои отношения пара не скрывала целенаправленно. Но стремления выставить личную жизнь на всеобщее обозрение тоже не было. Фото со свадьбы, кстати, тоже отправили не они, отмечает Иван Николаевич. Им не хотелось шумихи и скандала.  

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По словам Соловьева, познакомились они в 2015 году в прокуратуре. В тот же день Наталья пригласила всю делегацию к родителям на ужин. Мама пожарила барабульку, а отец с будущем зятем беседовали под виноградом, пробуя местное вино. "Большими друзьями остались", – вспоминает Соловьев. Он не думал, что снова окажется в Крыму и встретит этих гостеприимных людей, сообщает радио "Комсомольская правда"

"Но человек предполагает, а Бог располагает. Сегодня они стали моей семьей", – поделился Иван Николаевич.  

Также Соловьев вспомнил о неприятной ситуации с Рефатом Чубаровым, который возглавлял меджлис. Его последняя встреча с Поклонской была в 2014 году. Спустя пять лет он обвинил Наталью в попытке соблазнить. Мол пришел, а она сидела за низким столиком – в колготках в сеточку и короткой юбке. А Поклонская на тот момент, между прочим, была прокурором Крыма и одевалась строго по форме. "Конечно, ответили ему в стихах", – вспоминает Соловьев.

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Публикация от Наталья Поклонская (@nv_poklonskaya)

Недавно пара выпустила собственную книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст". Писали вместе. В ней авторы рассказали о детстве, юности, профессиональном становлении одного из самых популярных политиков современной России – Натальи Поклонской.

Автор: Екатерина Плискина27 мая 2019, 13:27
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567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Огромное спасибо всем тем, кто показал мне этот сайт ︁<цензура>︁SY︁.︁COM/ALKWB30 Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
1

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