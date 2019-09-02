Тимати выложил видео со смертельным трюком

Мнения поклонников исполнителей разделились. Одни отметили смелость Юнусова, другие же заметили, что трюк мог стать последним в жизни рэпера. В прочем, сам Тимати, похоже, не сильно-то беспокоится о собственной сохранности.
На кадрах с видео, которые Тимур выложил на своей странице в социальной сети Instagram хорошо видно, как певец закрепляет руль своей яхты, чтобы зафиксировать его. После этого певец берет доску для серфинга и отправляется "седлать" волну. Трюк выглядит довольно опасным, но тем не менее Тимур возвращается на борт живым и невредимым.
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