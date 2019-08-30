Мать Тимати отчитали за публичное признание в аборте

Скандальный блогер Лена Миро не могла оставить незамеченным такой яркий инфоповод. Она назвала эту историю очень жуткой.
"В общем, каяться Симона, как вы поняли, не желает, а что же она хотела? Давайте выясним", – начала свой монолог автор.
Она отметила, что ей придется привести весь текст матери Тимати дословно и даже извинилась за это в своем микроблоге. "Он в самом деле такой, что ни слова нельзя вырвать, ни запятой – такого лютого трололо я давно не видела. Знаю, читать это невозможно", – подчеркнула Миро.
В своем рассказе Симона поведала, что в 16-летнем возрасте ее отправили на аборт. Она забеременела после первого же соития с половым партнером. Причем обнаружилось интересное положение на довольно позднем сроке. Когда ее родители узнали об этом, приняли решение прервать беременность. К слову, с самой Симоной никто ничего не обсуждал.
"Симону отдали нянечке в больнице, а мама ушла. Потому что нужно было как-то окончить школу. Врачиха плакала. Папа плакал. Единственный, кто не плакал – собака. Она гуляла под дождем и была и так мокрой", – ехидно отметила Лена.
Блогер удивлена тем, что никто не проявил сочувствия к молодой девушке. "А потом мы удивляемся, почему Тимурка не мог найти себе приличной жены – а как тут найдешь, когда семейный паттерн такой?" – резюмировала Миро.
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