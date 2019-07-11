Бешеные деньги: рэпер L'One озвучил стоимость расставания с Тимати
По словам исполнителя, решение уйти у него назрело довольно давно. Но он дождался срока истечения договора и окончательно решил не продлевать его.
Певец утверждает, что самостоятельно пишет песни и находит музыкантов. Он в хороших дружеских отношениях со многими режиссерами, которые снимают ему видео. Также Леван полностью сам прорабатывает промоушен каждого альбома. "То есть самостоятельно генерирую творчество со своей командой", – пояснил экс-участник лейбла Black Star.
Именно поэтому он и принял решение уйти в свободное плавание. Горозия отметил, что ему больше не требуется поддержка продюсеров, и он понимает, в каком направлении хочет двигаться дальше.
"Мне 34 года, я уверен в своих силах, у меня очень много творческих друзей, которые готовы сделать что-то новое. Поэтому я и не стал продлевать контракт", – высказался рэпер.
По словам Левана, он даже предлагал деньги компании Тимати, но к общему консенсусу они так и не пришли. "Они предложили мне разрешение на исполнение моих же песен, которое смогут забрать в любой момент. Но всегда ходить и оглядываться – странно, особенно если эти песни ты написал сам, – и я отказался", – рассказал Горозия.
Напомним, по условиям контракта, при расторжении договора артист должен оставить свой псевдоним. Также он больше не имеет права исполнять свои песни, так как они принадлежат не конкретно ему, а лейблу в целом.
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