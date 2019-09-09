"Если вас убьют, труп опишем": Малахов разворошил трагичную историю забитой до смерти

Новости Украины Гороскоп Игры Форум "Дом-2"

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Понедельник 9 сентября
Лента новостей
16:50
"Без разницы, за что тебя берут": Роднина откровенно о большом спорте
16:24
Рецепт кростаты с персиковой начинкой
15:49
Лукашенко пропихивает во власть молодую красотку
15:49
Хватит заливать глаза: 70-летний Леонтьев отвернулся от стакана
15:42
Пассажир "Аэрофлота" умер во время полета
15:38
"Я не знала даже": растерянная Пугачева высказалась о сносе замка
15:26
Шойгу дал суровый ответ США
15:16
"Иисус Христос – суперзвезда" возвращается на столичную сцену
15:15
Андрей Державин споет "Песни о хорошем"
15:14
Уверенное большинство в МГД получили сторонники "Единой России"
14:47
Электронные сигареты спровоцировали смертельную эпидемию
14:46
Крах семьи Черно и Оганесяна: пышка из "Дома-2" объявила о разводе
14:45
В Удмуртии произошла смертельная авария
14:43
Звезды Instagram расскажут как заработать в соцсетях
14:39
Выходка жадного до денег Порошенко возмутила украинцев
14:24
Почему мужчины бросают женщин
14:23
Хабиб Нурмагомедов станет отцом в третий раз
14:16
"Пьян или под наркотой": губернатору доложили об опозорившем город Билане
14:15
Ради него бросила мужа: звезда "Сватов" рассказала Корчевникову о любви к Абдулову
13:57
Загитова предстала в образе Клеопатры
13:50
Ребенок погиб: в Краснодаре дерево рухнуло на детский сад
13:35
"Котируюсь на "рынке шкур": Чехова высказалась об эскорт-услугах
13:31
К Игорю Крутому вернулась старая любовь
13:29
"Это была адская жизнь": Цымбалюк-Романовская о сексе с Джигарханяном
13:22
Настоящие латинские страсти покажут в Кремле
13:17
"Так и сяк, а мужчина не клюет": 39-летняя Куриленко показала свои прелести
13:16
Рейс Ереван-Москва задержали из-за сообщения о бомбе
13:07
Меган Маркл ранила престарелую Елизавету II в самое сердце
12:55
На Украине вскрылись подробности о переговорах Путина с Зеленским
12:47
В Калининграде машина сбила маленького ребенка
12:36
Кудрявцева закричала при виде упавшей в воду дочери
12:34
Сидящая на стероидах бодибилдер покорила телом
12:17
Фоменко на автомобиле сорвался в пропасть
12:16
Марка Захарова выписывают из больницы
12:12
"Ей стоит прощения попросить": Нино Катамадзе отчихвостили после признания в любви
12:00
В супермаркете под Москвой жестоко избили покупателя
11:51
Зеленского без предупреждения перебросили в Россию
11:49
Вулкан выстрелил: названа причина обвала на Крымском мосту
11:41
Пришедшая на кладбище Максакова жестко отреагировала на наглые вопросы
11:34
Мощный тайфун затопил улицы и дома на Дальнем Востоке
11:34
Ищут пожарные, ищет милиция: Пугачева пропала во время выборов
11:31
"Я очень тебя любил!": Гуф после расставания подкатывает к гордой Топурии
10:58
В Подмосковье мужчина похитил калитку детской поликлиники
10:53
Шикарный замок Максима Галкина хотят снести
10:52
Лукашенко предъявлено суровое обвинение
10:43
Найдена спасающая от рака специя
10:40
"Я столько не зарабатываю!": Панайотов шокирован миллионами Жасмин
10:31
"Никогда!": певица Слава отказалась от женской мечты
10:28
Всыплют ремня: малолетний сын Преснякова и Подольской выложил семейные тайны
10:22
"Это моя земля": популярный певец заговорил об украинском гражданстве
10:21
Напившаяся Вика Морозова разрыдалась от одиночества
10:10
Чемпионка мира упала в обморок на глазах у публики
09:58
Интимное сообщение Порошенко опубликовано в Сети
09:55
"Он просто их украл": муж подло "кинул" Лолиту на огромную сумму
09:52
Сын Рудковской в пух и прах разбил обидчика
09:47
Гороскоп на неделю
09:40
Собчак выступила с заявлением о второй беременности
09:20
"Предатель украинского народа": подыгравшему Путину Зеленскому пригрозили переворотом
09:12
Юдашкина выставила напоказ свою огромную тыкву
09:10
Найден сенсационный способ борьбы с ВИЧ
09:03
Медведев потерпел досадное поражение
08:57
"Болезнь затянулась": комедийная актриса призналась в сильном страхе
08:22
Ведущая Первого канала рассталась с мужем
08:10
Медведева рухнула на льду перед Загитовой
07:09
"45-летняя женщина трудной судьбы": иссохшую Бузову облили помоями
06:35
"Без усатых обойдемся": Зеленский жестко унизил Лукашенко
06:22
"Борьба с ветряными мельницами": Бородина о скандалах со свекровью
04:17
"Гуру всех куриц": Риту Дакоту крепко приложили
02:28
"Золотой" костюм Лопес шокировал народ
00:15
Бывший солист группы "Корни" откровенно рассказал о продажности
22:36
"Детский разврат": папарацци застукали дочь Джонни Деппа с парнем
18:10
В Москве поймали заблудившегося енота
18:05
Нурмагомедов обогнал Бузову после триумфального боя
17:53
В жуткой аварии под Санкт-Петербургом погибли люди
17:47
Карточный долг: звезде "Дома-2" пришлось продать квартиру
16:59
Обнародованы детали свадьбы Бондарчука и Андреевой
16:17
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
15:24
Копающегося в грязном белье Малахова предупредили о серьезных последствиях
15:06
Собянин призвал москвичей прийти на выборы в Мосгордуму
15:04
В Анадыре на выборах мэра побеждает кандидат от "Единой России"
14:09
Теряющему берега Лукашенко поставили диагноз после абсурдных угроз Путину
13:27
"Катастрофа": Дайнеко в странной позе озадачила поклонников
12:48
"Суперзажигалочка": 55-летняя Апина возбудила россиян своими формами
12:33
Старается ради любовника: Волочкова внезапно помолодела на 20 лет
11:57
Шепелев объяснил свою неспособность влиять на ребенка Фриске
11:22
Виторган показал округлившийся живот молодой спутницы
11:03
Сын мешал Пугачевой: Галкин ошарашил неожиданным признанием на всю страну
10:27
Поборовший болезнь Корчевников резко осунулся
10:20
Изнывающая без Тарасова Бузова больно уколола роженицу Костенко
08:07
Зеленский получил от Путина инструкции по Донбассу
06:12
Девочка из России погибла в бассейне на Кипре
04:53
"Расцвела": Барановская показала свадебное платье
02:18
"Французская бульдожка": Успенскую разнесли за подражание секс-символу
00:15
Маркл сбежала в Нью-Йорк для борьбы со стрессом
22:02
Галкин и Лазарев посоветовали бедняге-Гагариной выпить
20:09
"Сладкие зайчата": как развлекались дети Галкина в Юрмале
18:07
Напавший на Памфилову рассказал о мотивах
17:39
"Издеваться не позволим!": Лукашенко вышел из себя на людях
17:25
Все на показ: король Малайзии откровенно рассказал о разводе с русской красоткой
17:10
"Обожаю его": Тодоренко публично призналась в любви другому мужчине
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Я столько не зарабатываю!": Панайотов шокирован миллионами Жасмин
Всыплют ремня: малолетний сын Преснякова и Подольской выложил семейные тайны
"Сладкие зайчата": как развлекались дети Галкина в Юрмале
"Не усваивалась даже вода": Погребняк откровенно о первых родах
"Проклятие сериала про няню": россияне молятся за Заворотнюк
"Обожаю его": Тодоренко публично призналась в любви другому мужчине
Общество

"Если вас убьют, труп опишем": Малахов разворошил трагичную историю забитой до смерти

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com.
Бывший майор полиции Наталья Башкатова из Орла приговорена к двум годам колонии поселения за халатность. С решением суда женщина не согласна. После трех лет молчания экс-участковый рассказала в студии ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", что произошло в тот роковой день, и могла ли она спасти Яну Савчук.
прочитано 229 раз

"17 ноября 2016 года я выехала на выезд, нас встретила девушка, которая представилась Савчук Яной. Прошли с ней в квартиру. Девушка посетовала, что прислали женщину, а она просила крепких мужчин. Она пояснила, что ранее проживала с сожителем, а сейчас ей надо забрать вещи", – рассказала Наталья Башкатова в студии "Пусть говорят".

ПО ТЕМЕ

Доводил подростков до смерти: освобожденный досрочно злодей прятал лицо на шоу Малахова

Малахов в шоке: тесть и теща оправдывают расстрелявшего жену депутата

Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Сюжеты Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Башкатова подчеркнула, что сожитель Савчук – матерый уголовник Андрей Бочков – не был агрессивен. По словам Натальи, бывшие возлюбленные договорились миром: Юлия дала Андрею два часа на сбор вещей.

Экс-полицейский вспомнила, что в тот момент скандала или ситуации, которая бы представляла опасность, не было. Башкатова говорит, что действовала в соответствии с инструкциями, она не нарушила ни одного приказа.

"После того, как я приняла у нее заявление об угрозе убийством, как она настаивала, хотя угрозы не было. Я приняла у нее заявление, приняла у нее объяснение, в котором она указала своей рукой, что конфликт урегулирован", – утверждает экс-участковый в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Прямой эфир".

Между тем, когда Наталья Башкатова уехала, Андрей Бочков до смерти избил Яну Савчук ногами и ушел. Судмедэксперты насчитали более 19 травм от ударов на теле погибшей. Молодая женщина умерла в больнице на следующий день.

Эта история получила большой общественный резонанс, когда родственники убитой опубликовали в Сети запись разговора Савчук и Башкатовой. "Девушка, если что-то случится, вы выедете? Что значит "Не выезжаем"?" – спрашивает Яна на аудиозаписи. "Конечно, если вас убьют, обязательно выедем, труп опишем, не переживайте", – отвечает ей Наталья.

В студии программы "Прямой эфир" экс-майор не стала отрицать, что позволила себе бестактность, общаясь с Савчук. Между тем Наталья не понимает, почему за неделикатное слово она получила реальный срок, по ее мнению, приговор несправедливый. Башкатова и ее адвокаты подали апелляцию.

Бывший коллега Натальи Башкатовой – Роман Верижников, который тоже появился в "Прямом эфире" отмечает, что прокуратура Орловской области оказывает давление на суд. "Наталью хотят посадить только из-за того, что данный материал попал в СМИ. Второе, недоработка Управления внутренних дел Орловской области. Она заключается в том, что они, зная о том, что нет состава преступления, ее не защитили перед Следственным комитетом и перед прокуратурой", – говорит Роман Верижников.

9 сентября 2019, 17:32

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

На Украине вскрылись подробности о переговорах Путина с Зеленским
Лукашенко предъявлено суровое обвинение
Интимное сообщение Порошенко опубликовано в Сети
Собянин призвал москвичей прийти на выборы в Мосгордуму

Шоу-бизнес

Хватит заливать глаза: 70-летний Леонтьев отвернулся от стакана
"Я не знала даже": растерянная Пугачева высказалась о сносе замка
Крах семьи Черно и Оганесяна: пышка из "Дома-2" объявила о разводе
"Пьян или под наркотой": губернатору доложили об опозорившем город Билане

Проишествия

Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель
Режиссер сериала "Закон каменных джунглей" погиб в жутком ДТП
В Вологодской области упал вертолет (видео)

Lifestyle

Настоящие латинские страсти покажут в Кремле
Тайну питерских "Белых ночей" разгадали в Москве
На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников
Россияне массово отказываются смотреть эротические фильмы
Политика

"Без усатых обойдемся": Зеленский жестко унизил Лукашенко

Батька оказался никому не нужен
Шоу-бизнес

Всыплют ремня: малолетний сын Преснякова и Подольской выложил семейные тайны

Ребенок дал первое в жизни интервью "Дни.ру"
Шоу-бизнес

Фоменко на автомобиле сорвался в пропасть

Шоумен не соблюдал правила безопасности

Шоу-бизнес

"Он просто их украл": муж подло "кинул" Лолиту на огромную сумму

Артистка сделала шокирующее признание

Гороскоп

Гороскоп на неделю
"Нет сил справляться с недугом": озвучен жуткий прогноз для изможденного Корчевникова
"Теперь связаны навсегда": вскрылся тесный контакт Кокорина и Мамаева
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Медведева рухнула на льду перед Загитовой
Сидящая на стероидах бодибилдер покорила телом
"Передержали": сделано заявление о судьбе освобожденных Кокорина и Мамаева
Удаление легкого: вейп сломал жизнь юного спортсмена

Регионы

Вулкан выстрелил: названа причина обвала на Крымском мосту
Мощный тайфун затопил улицы и дома на Дальнем Востоке
В Анадыре на выборах мэра побеждает кандидат от "Единой России"
Путин жестко высказался об оскорбившей россиян чиновнице (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru