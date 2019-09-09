"Если вас убьют, труп опишем": Малахов разворошил трагичную историю забитой до смерти

Бывший майор полиции Наталья Башкатова из Орла приговорена к двум годам колонии поселения за халатность. С решением суда женщина не согласна. После трех лет молчания экс-участковый рассказала в студии ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", что произошло в тот роковой день, и могла ли она спасти Яну Савчук.

"17 ноября 2016 года я выехала на выезд, нас встретила девушка, которая представилась Савчук Яной. Прошли с ней в квартиру. Девушка посетовала, что прислали женщину, а она просила крепких мужчин. Она пояснила, что ранее проживала с сожителем, а сейчас ей надо забрать вещи", – рассказала Наталья Башкатова в студии "Пусть говорят".

Башкатова подчеркнула, что сожитель Савчук – матерый уголовник Андрей Бочков – не был агрессивен. По словам Натальи, бывшие возлюбленные договорились миром: Юлия дала Андрею два часа на сбор вещей.

Экс-полицейский вспомнила, что в тот момент скандала или ситуации, которая бы представляла опасность, не было. Башкатова говорит, что действовала в соответствии с инструкциями, она не нарушила ни одного приказа.

"После того, как я приняла у нее заявление об угрозе убийством, как она настаивала, хотя угрозы не было. Я приняла у нее заявление, приняла у нее объяснение, в котором она указала своей рукой, что конфликт урегулирован", – утверждает экс-участковый в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Прямой эфир".

Между тем, когда Наталья Башкатова уехала, Андрей Бочков до смерти избил Яну Савчук ногами и ушел. Судмедэксперты насчитали более 19 травм от ударов на теле погибшей. Молодая женщина умерла в больнице на следующий день.

Эта история получила большой общественный резонанс, когда родственники убитой опубликовали в Сети запись разговора Савчук и Башкатовой. "Девушка, если что-то случится, вы выедете? Что значит "Не выезжаем"?" – спрашивает Яна на аудиозаписи. "Конечно, если вас убьют, обязательно выедем, труп опишем, не переживайте", – отвечает ей Наталья.

В студии программы "Прямой эфир" экс-майор не стала отрицать, что позволила себе бестактность, общаясь с Савчук. Между тем Наталья не понимает, почему за неделикатное слово она получила реальный срок, по ее мнению, приговор несправедливый. Башкатова и ее адвокаты подали апелляцию.

Бывший коллега Натальи Башкатовой – Роман Верижников, который тоже появился в "Прямом эфире" отмечает, что прокуратура Орловской области оказывает давление на суд. "Наталью хотят посадить только из-за того, что данный материал попал в СМИ. Второе, недоработка Управления внутренних дел Орловской области. Она заключается в том, что они, зная о том, что нет состава преступления, ее не защитили перед Следственным комитетом и перед прокуратурой", – говорит Роман Верижников.