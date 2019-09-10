Малахов обнародовал свежие данные о кровавом убийстве известной модели

33-летний Максим Гареев, который подозревается в убийстве известной модели и блогера Екатерины Семочкиной, отказался от признательных показаний. В студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" выступил адвокат задержанного мужчины.

Выяснилось, что на днях Максим Гареев поменял защитника. Ранее его интересы представлял бесплатный юрист. Новый адвокат подозреваемого - Александр Обозов – рассказал собравшимся в студии "Прямой эфир", что Гареев, детально описавший детали убийства, теперь отказывается от своих слов.

Обозов говорит, что ни физического, ни морального давления на Максима со стороны следствия не оказывалось. Что именно заставило подозреваемого в убийстве Екатерины Семочкиной оговорить себя – осталось невыясненным.

В невиновность Гареева верят его родители. Мать подозреваемого – Фаина Гареева – поддерживает наследника.

"Я хочу сказать, что он невиновен. Идет следствие, еще ничего не доказано. При задержании могут оказать давление, могут вынудить дать признательные показания", – сказала родительница предполагаемого преступника.

Фаине вторит отец Максима – Фанит Гереев. Мужчина, который в предыдущих выпусках программы "Прямой эфир" отказывался от наследника, внезапно выступил в его защиту.

Добавим, что в ходе следствия выяснилось, что Семочкина была эскортницей и содержанкой. Незадолго до кончины Екатерина планировала поездку в Амстердам с богатым 52-летним любовником по имени Сергей. Есть версия, что именно этот состоятельный мужчина может быть причастен к убийству.

Вместе с тем соседка Семочкиной – Ирина Веденская – говорит, что Екатерина давно рассталась с Сергеем. На момент кончины у модели был другой ухажер.

"Был у нее в течение нескольких лет какой-то мужчина, его звали Сергей, с которым она рассталась за месяц-два до убийства. Она сказала, что они расстались очень хорошо. Они даже встречались периодически после расставания. А сейчас она с другим мужчиной, более пожилым. Он был юристом, адвокатом", – рассказала Ирина Веденская в студии "Прямой эфир" со ссылкой на слова матери убитой.

Напомним, Максима Гареева подозревают в убийстве 24-летней студентки медицинского института, популярной девушки-блогера Екатерины Семочкиной. Окровавленное тело девушки нашли в чемодане. Следствие выяснило, что Instagram-модель зарабатывала, оказывая интим-услуги. Последним ее клиентом был именно Гареев.