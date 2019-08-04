Умер певец Вилли Токарев

О трагическом известии сообщила семья певца. Время и дата прощания с артистом пока не названа.
Смерть артиста также подтвердила радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на сына исполнителя. Стоит отметить, что в мае Вилли Токарев попал в реанимацию. Его госпитализировали в одну из клиник Москвы.
Певец родился в Адыгее в 1934 году. В середине 70-х он эмигрировал в США, а спустя пять лет выпустил там свой первый альбом "А жизнь – она всегда прекрасна". В 1990-х артист переехал в Москву.
В течение творческой карьеры Токарев был награжден тремя премиями "Шансон года" – в 2015, 2016 и 2017 годах. Награды получили песни "Небоскребы", "Журавли" и "А жизнь всегда прекрасна".
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