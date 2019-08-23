"А кто разрешил вообще?": мать Тимати получила нагоняй из-за фото полуголой внучки

Все началась с поста матери рэпера Тимати в Instagram. Симона пожаловалась подписчикам, что ее микроблог на время был заблокирован администраторами соцсети. Им не понравилось фото, на котором запечатлена ее маленькая внучка.
"Я приношу свои глубочайшие извинения пуританам от Инстаграм, что оскорбила их чувства! Они жаловались на видео, где Папа занимается в бассейне с Алисой, не просто так! Пятилетняя девочка была с баллоном, с утяжелителями, в маске, в плавках, но... без бюстгальтера!!! Инстаграм публикацию удалил (Орфография и пунктуация автора сохранена)", - сообщила Симона Юнусова.
После родительница звезды спросила у подписчиков, достаточно ли детям на пляже трусиков, или даже малышкам необходимо надевать бюстгальтер. Мнения фолловеров Симоны Юнусовой разделились.
Между тем в своем ЖЖ известный блогер Лена Миро заявила, что мама репера Тимати вообще не должна публиковать фото внучки в соцсетях, тем более полуобнаженные. Более того, обозревательница считает, что Симона Юнусова использует ребенка, чтобы прославиться.
"Нет смысла вопрошать, нужен ли ребенку бюстгальтер. Это – неправильная формулировка вопроса. Правильной будет другая: а кто разрешил вообще нарушать неприкосновенность жизни ребенка? Какого ***** старая бабка пытается быть популярной за счет фотографий внучки?!" – отчитала мать Тимати Лена Миро.
Популярные темы форума
Батюшка пристает ко мне
Влюбилась в Козерога.. Может, зря?
Кому верить Богу или астрологу?
Почему чиновники живут лучше простых людей?
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
Девушка снималась в порно
Животные
Секс на первом свидании
Ненавижу жмотов
Алексей или Николай?