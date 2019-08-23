Почему убрали мать рэпера Тимати

Мать рэпера Тимати стала жертвой неприятной истории. Выяснились подробности происшествия.

Мать рэп-исполнителя Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) публиковала в Instagram фотографии и видео родных и близких, показывала красоты южной природы. Ничего лишнего. Тем удивительнее оказалась внезапная блокировка ее страницы. Впрочем, Симона Юнусова уже восстановила аккаунт, а заодно рассказала подробности инцидента.

"Ребята, вчера утром меня заблокировал Инстаграм (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Мы решили, что это "глюк", но чутье подсказывало другое. Когда через сутки я по-прежнему не смогла произвести ни одного действия, стало ясно, что ничего не ясно. К середине следующего дня запрет был снят, а ночью я получила уведомление о нарушении правил контента... В таких случаях, как и в визовом отделе посольства, тебе не объясняют почему не дали визу, просто принимается такое решение и спорить бесполезно, но тут я поняла в чем дело!" – сообщила она.

Симона уверена, что причиной стал ненадлежащий, по мнению администрации соцсети, вид ее маленькой внучки. "Я приношу свои глубочайшие извинения пуританам от Инстаграм, что оскорбила их чувства! Они жаловались на видео, где Папа занимается в бассейне с Алисой, не просто так! Пятилетняя девочка была с баллоном, с утяжелителями, в маске, в плавках, но... без бюстгальтера!!! Инстаграм публикацию удалил", – уточнила мать Тимати.

Юнусова не без иронии пообещала впредь не забывать об этом важном элементе гардероба. "Я свою вину признаю, т.к подписывалась, что принимаю установленные правила. Обещаю впредь при съемке, надевать этот кусочек ткани, дабы не травмировать психику окружающих", – добавила мать Тимати. При этом Симона подчеркнула, что ей всегда было достаточно "трусов в районе экватора".