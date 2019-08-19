Беременная любовница Тимати выставила напоказ голый живот

Звездная пара отдыхает, наслаждаясь обществом друг друга в последние месяцы перед появлением их первенца. С Анастасией Решетовой и Тимати на острова отправились мама артиста Симона Юнусова и его пятилетняя дочь Алиса.
На новом фото возлюбленная исполнителя позирует на больших качелях в купальнике и обтягивающей юбке, открывающей живот. Модель сидит вполоборота с распущенными длинными волосами. "Дышим", – подписала снимок Анастасия Решетова.
Поклонники пришли в восторг от фото избранницы Тимати. "Вам очень подходит беременность", "Прекрасная фигура. Самая лучшая для женщины", "Красивые", "Смотря на Вас, действительно хочется малыша", – высказались фолловеры.
Многие стали гадать, когда состоятся роды. "Красивая беременность. 2 – 5 сентября срок, когда родите", "По форме живота видно, что будет мальчик". Некоторые предположили, что Анастасия Решетова родит двойню.
Знаменитость поспешила ответить на домыслы пользователей. "Нет, не 2 и не 5 сентября. Тогда бы я не летела никуда уже. Еще рано для схваток. В Москву вернусь и там уже буду ждать", – сообщила Анастасия Решетова.
Ранее невеста Тимати поделилась совместной фотографией с рэпером. Влюбленные нежно держались за руки и обнимали друг друга. Анастасия Решетова высказала мнение, что такого тихого отдыха у нее теперь долго не будет.
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