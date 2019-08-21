Ольга Орлова откровенно об отказе от сильнодействующих веществ

Экс-солистка группы "Блестящие" рассказала, что решила на три месяца исключить из своего ежедневного рациона кофе. 41-летняя телеведущая проекта "Дом-2" до последнего времени не могла представить свою жизнь без этого напитка, который, как известно, в больших дозах опасен для организма.
Сначала Ольге Орловой было достаточно одной-двух кружек в день. Однако со временем ежедневные "дозы" бодрящего эликсира росли.
"У меня дошло до пяти-шести, и это стало отражаться на моем моторе. Я решила на три месяца отказаться от него. Первые две недели было очень сложно: мигрень и прочее, а потом – как огурчик! А как вы боретесь с вредными привычками?" - поинтересовалась Ольга Орлова у фолловеров. "А я кофе заменила на цикорий – и вкусно, и полезно!", "Я вредные привычки превращаю в полезные, изменив отношение к ним", "Очень сложно отказаться от сладкого, пока проигрываю", - поделились своим опытом и переживаниями пользователи соцсети.
Ольга Орлова часто балует поклонников новыми фото в своем микроблоге. Однако исполнительницу обвиняют в злоупотреблении фотошопом.
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