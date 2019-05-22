"Опытная в интиме": 41-летняя Орлова высказалась о преимуществах перед молодыми

Певица и ведущая шоу "Дом-2" рассказала о достоинствах женщин в возрасте. 41-летняя Ольга Орлова отметила для себя приятную тенденцию.

Телеведущая часто поднимает в личном Instagram злободневные темы. Особенно звезда любит поговорить о любви и отношениях между мужчиной и женщиной. На это раз Ольга Орлова решила поговорить о женском возрасте.

Звезда призналась, что на размышления ее вдохновила дизайнер Эмма Масалимова. В минувшие выходные Ольга Орлова посетила день рождения подруги.

Ведущая шоу "Дом-2" написала, что в последнее время знакомые ей мужчины стали отдавать предпочтения женщинам старше себя. Более того, представители сильного пола не стесняются говорить об этом.

Ольга Орлова задалась вопросом, откуда ноги растут у этой тенденции. Звезда поделилась с подписчиками своими мыслями.

"С одной стороны, молодое тело всегда одержит победу. С другой стороны, абсолютно понятно, что женщина "за сорок" более мудра, умеет правильно реагировать на мужские заскоки, да и в интимной жизни намного опытнее (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - рассудила звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова.

Певица попросила поклонников высказаться на этот счет в комментариях. Мнения фанаток разделились, кто-то утверждал, что дамы "постарше" привлекают только альфонсов и маменькиных сынков, другие же отмечали, что многие барышни "за сорок" тщательно следят за собой, поэтому дольше остаются привлекательными.

Отметим, что сердце Ольги Орловой свободно – звезда пока не нашла подходящего кавалера. Она сосредоточена на воспитании 18-летнего сына.