"Опытная в интиме": 41-летняя Орлова высказалась о преимуществах перед молодыми
Телеведущая часто поднимает в личном Instagram злободневные темы. Особенно звезда любит поговорить о любви и отношениях между мужчиной и женщиной. На это раз Ольга Орлова решила поговорить о женском возрасте.
Звезда призналась, что на размышления ее вдохновила дизайнер Эмма Масалимова. В минувшие выходные Ольга Орлова посетила день рождения подруги.
Ведущая шоу "Дом-2" написала, что в последнее время знакомые ей мужчины стали отдавать предпочтения женщинам старше себя. Более того, представители сильного пола не стесняются говорить об этом.
Ольга Орлова задалась вопросом, откуда ноги растут у этой тенденции. Звезда поделилась с подписчиками своими мыслями.
"С одной стороны, молодое тело всегда одержит победу. С другой стороны, абсолютно понятно, что женщина "за сорок" более мудра, умеет правильно реагировать на мужские заскоки, да и в интимной жизни намного опытнее (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - рассудила звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова.
Певица попросила поклонников высказаться на этот счет в комментариях. Мнения фанаток разделились, кто-то утверждал, что дамы "постарше" привлекают только альфонсов и маменькиных сынков, другие же отмечали, что многие барышни "за сорок" тщательно следят за собой, поэтому дольше остаются привлекательными.
Отметим, что сердце Ольги Орловой свободно – звезда пока не нашла подходящего кавалера. Она сосредоточена на воспитании 18-летнего сына.
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