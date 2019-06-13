41-летняя Орлова избавилась от одежды из-за аномальной жары
На фотографии экс-участница группы "Блестящие" стоит на фоне скал в темно-синем слитном купальнике. Волосы у нее распущены и небрежно ниспадают на плечи. Орлова уточняет, что фото не свежее и просит не упрекать ее в постоянном отдыхе. "Аномальная жара в Москве. Жаль, моря нет", – добавила артистка.
Поклонники стали заваливать звезду комплиментами и лестными словами. "Один из самых красивых типов фигур – это как у вас – "груша". Тонкая талия и аппетитные бедра", "Я вам очень завидую, Оля, вы миниатюрная такая", "Статуэточка", "Куколка", – распылялись фанаты.
Некоторые даже отметили сходство знаменитости с легендарными женщинами. "Русская Дженнифер Энистон", – отметила обожательница.
Конечно, на этот раз не обошлось и без критиков. "Неудачно сфоткали! Ноги короткие. Или они и есть такие?", "Старуха", "Все время отдыхаете, ужас!", – не успокаивались злобные подписчики.
"А что жирная такая? Еще и ноги кривые", – попытался уколоть Орлову активный пользователь сети.
Напомним, Ольгу часто обвиняют в злоупотреблении фотошопом. Как писали ранее Дни.ру, знаменитость снова попала под шквал критики. На этот раз за свой домашний образ.
Ведущая не может скрыть эмоций
Телеведущая балует наследницу
Телеведущая разочаровалась в супруге
Что происходит с крупнейшим российским авиаперевозчиком
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Отчим пристает . Что делать мне?
Муж не хочет детей.
Все кто познал на себе влияние компьютерных игр! Сюда
Лукавый доит Россию, как корову...
Подруга оказалась лесбиянкой
Где недорого отдохнуть летом?
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Загадочные обьекты
Помогу с деньгами. Пишите!
Работаю 6 дней в неделю
На каком месяце уже виден живот?
Милые или дерзкие?
хочу замуж за Васю из шаров
Засорились трубы.
Можно ли похудеть без спортазала?
Детей перестали нормально называть
В России большой процент разводов
А правда, что женщины между собой
Муж узнал про любовника
Козерог и телец
Задержка на пять дней
его друзья не зовут меня на день рождения
Бари Алибасов жив?
Ринопластика
Возбудитель!
Как избавиться от мышей?