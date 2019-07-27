"Из-за хаты с ней будет": хитрый план Яббарова из шоу "Дом-2" раскусили

Илья Яббаров уверен, что Ольга Рапунцель завидует своей младшей сестре – его невесте Алене. Участник шоу "Дом-2" отметил, что именно из-за этого чувства Рапунцель-старшая не может удержаться от конфликта.

По словам Яббарова, у его возлюбленной есть собственная квартира, которая досталась ей от бабушки со стороны отца. Жилплощадь пригодна для проживания – мать сестер – Татьяна Владимировна – сделала там хороший ремонт.

"У нас налаживаются отношения, у нас полноценная семья. У нас есть квартира, грубо говоря, у жены, у нас есть хорошая машина. По факту, спасибо проекту, ведущим, если мы сейчас уйдем, у нас для жизни уже есть все", – отметил участник шоу "Дом-2".

После Илья заявил, что Ольга Рапунцель и ее супруг Дмитрий Дмитренко пока еще не обеспечили свое будущее. Чета уже год говорит о покупке собственной жилплощади, однако воз и ныне там.

Меж тем, поклонники шоу "Дом-2" отмечают, что Илья Яббаров "присосался" к Алене Рапунцель из-за жилплощади. Мол, положил глаз на чужие апартаменты.

"***женой называет😂😂😂😂😂😂 . Потому что хата есть😂😂😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Уже присоседился к квартире😆она тебе не жена!!!", "Яббаров ушлый, схватился за квартиру, а эта лохундра и довольна, хоть из-за хаты с ней будет 😂😂😂", "Ой! А Алена радуется....глупышка...останешься ты при своих интересах....Илья не надежный мужчина...только языком работает...больше никак не умеет.А жаааааль!" - раскусили хитрый план Яббарова из шоу "Дом-2" поклонники.