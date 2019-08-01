Сделай мне больно: известная спортсменка завалила Корчевникова на диван

Общественный деятель, победительница чемпионатов мира и Европы по боксу Наталья Карпович стала гостьей ток-шоу "Судьба человека". Прямо в студии спортсменка опробовала на шоумене Борисе Кочевникове несколько бойцовских приемов.

"Я попрошу тебя о странном, только не говори, пожалуйста: "Ой, нет". А ты можешь так легко и изящно сделать мне больно?" – ошарашил телеведущий гостью программы "Судьба человека".

Наталья Карпович уточнила, как именно Борис Кочевников хочет быть побит – физически или морально. Шоумен пояснил, что жаждет телесных наказаний. Спортсменка просьбу телеведущего удовлетворила, выкрутив ему руку.

В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" Карпович призналась, что какое-то время была телохранителем. После развода Наталья осталась одна с маленьким ребенком, нужны были деньги. Именно тогда она впервые решила попробовать себя в качестве личного секьюрити. Окончила специальные курсы и какое-то время успешно работала.

Корчевников уговорил Карпович разыграть сценку. Борис очень хотел почувствовать себя в качестве клиента телохранителя. Шоумен заявил гостье, что его хотят убить и потребовал спасти себя.

"Когда убить хотят, вас все равно убьют, я не верю ни одному телохранителю, который может защитить от этого", – засмеялась Карпович. "Пока я с тобой, у меня есть один шанс из тысячи", – улыбнулся Корчевников.

После этого гостья одним легким движением завалила ведущего программы "Судьба человека" на диван и как бы навалилась сверху. "Я буду убирать тебя с линии огня любым удобным способом, я буду закрывать тебя телом", – сказала Наталья.

Звезде ток-шоу "Судьба человека" разыгрывать сценки с гостьей очень понравилось. Довольный Борис Корчевников в шутку попросил стрелять в него снова и снова.