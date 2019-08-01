"Вы вообще стареть собираетесь?": раздевшаяся Бледанс возбудила молодежь

Звезда позирует в кадре в розовом купальнике на фоне крымского пейзажа. Публикацию Эвелина Бледанс дополнила мотивирующим комментарием.
"45 – баба ягодка опять, а 50 – обнуление. И опять новая жизнь – наивность, ожидания, розовые чепчики. Девочки, не бойтесь возраста, не смотрите в паспорт – ни в свой, ни в мой, ни в чей. Принимайте то, что вы видите сейчас, и наслаждайтесь. Видите свет, который идет от этой фотки? Чувствуете энергию? Заряжайтесь – у меня ее много, я готова делиться", – написала знаменитость. Большинство пользователей соцсети пришли в восторг от того, как она выглядит в свои 50 лет.
"Что помогает Вашему животику быть таким идеальным?", "Эвелина, Вы прекрасны! Прекрасный пример для многих девушек, женщин", "Вы вообще стареть собираетесь? Я молодой парень, и даже для меня Ваша внешность еще о-го-го", "Ничего себе, цветочек. Даст фору молодым", "Это вообще законно – быть такой красоткой?", "Эва, Вы эталон красоты, я восхищаюсь!" – высказались фолловеры Эвелины Бледанс.
Однако некоторые пристыдили артистку за откровенные снимки, которые она выкладывает на всеобщее обозрение. "В годах и такие фотографии – стыдно должно быть", "Дурновкусие", – прокомментировали пост Эвелины Бледанс критики.
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