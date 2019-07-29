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"Как мне страшно!": крик души Эвелины Бледанс

Эвелина Бледанс. Фото: instagram.com/bledans
Эвелина Бледанс обратилась к общественности. Популярная актриса призналась в слабости и страхе.
прочитано 330 раз

Эвелина Бледанс создала себе образ неунывающей оптимистки. Она регулярно выходит в свет, посещает мероприятия (часто – в компании маленького сына Семена, у которого синдром Дауна), путешествует, снимается в программах. Кажется, что жизнь бьет ключом. Однако не все так радужно.

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Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Актриса опубликовала в Instagram проникновенный пост, признавшись в страхе и слабости. "Когда известие обжигает тебя, как холодной волной, и ты не понимаешь, куда бежать со своими вопросами, переживаниями и опасениями... "Улыбайся!" Как же я устала улыбаться в своей незащищенности... Как же хочется быть уверенной в завтрашнем дне... Так иногда тяжело быть одной..." – написала Эвелина Бледанс.

Звезда дала понять, что ей тяжело все решать самой: "Конечно, я такая сильная, со всем могу справиться, но, Господи, как мне страшно иногда! Когда уже закончатся испытания, которые посылает мне судьба?!" 

Поклонники немедленно отреагировали на этот крик души. Они попытались утешить и поддержать кумира. "Спасибо, вам, дорогие, за добрые слова. Уже не ною. Со всем справимся!" – поблагодарила фанатов Эвелина Бледанс.

Автор: 29 июля 2019, 10:34
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