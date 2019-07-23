"Скукота": запевшей Бледанс заткнули рот

"Венеция – город любви, уникальный, загадочный, неповторимый!.. Поэтому я решила снимать свой клип о любви именно в Венеции", – подписала видео знаменитость. При этом она сообщила, что слова и музыку к песне сочинила Елена Лемехова.
Эвелина Бледанс отметила, что полностью посмотреть клип можно на Youtube-канале "Меломан" и на ее личном Youtube-канале. Также она добавила, что совсем скоро песня появится на всех цифровых площадках интернета – в видео– и аудио– варианте.
Многим поклонникам пришелся по вкусу клип актрисы. Они осыпали звезду комплиментами, отметив не только достоинства творения, но и внешний вид Эвелины Бледанс. По мнению большинства, в свои 50 лет знаменитость выглядит очень молодо и свежо.
Однако некоторым клип телеведущей не понравился. Хейтеры набросились на Эвелину Бледанс с критическими замечаниями. Среди них были те, кто захотел закрыть запевшей звезде рот. "Увидел в сториз (здесь и далее орфография и пунктуация атворов сохранены – Прим. ред.) у Королевой и решил почитать комментарии. Первый вопрос: зачем Бледанс запела? Второй вопрос: почему песня такая старомодная, а клип словно из 00х, неинтересный, немодный и пахнущий нафталином", "Клип прекрасный, Вы шикарна! Но песня((( сложный мотив не запоминающаяся", "Лучше не пойте", "Скукота... натяжно...", - высказались пользователи соцсети в комментариях к клипу Эвелины Бледанс.
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