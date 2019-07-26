Молодящаяся Эвелина Бледанс искупалась в комплиментах

На снимке телеведущая позирует, сидя на краю бассейна. Она вытянула длинные ноги, изящно положив на них руку. На ней черный бикини, солнцезащитные очки, а волосы собраны в аккуратный пучок.
Она рассказала, что накануне вернулась с проб на съемки в кинофильме из Крыма. Ведущая отметила, что результаты кастинга ей придется ждать еще месяц.
"Как здорово, что мне предлагают героинь на 10-15 лет младше моего паспортного возраста. Но, жалко, что долго ждать решения. И еще, во времена моей ранней юности решение принимал исключительно режиссер, а во времена моей зрелой юности уже, конечно, очень большой вес имеет слово продюсера. Как же мне хочется получить эту роль, ведь чем образ необычнее, тем яростнее ее хочется взять!" – поделилась переживаниями знаменитость.
Поклонники просто обезумели от восторга. Все как один начали активно осыпать Эвелину комплиментами.
"Нельзя быть на свете красивой такой! Смотрю, все время хочется что-то найти, но, увы, все идеально!" – признался фанат.
Многие отметили, что актриса совсем не выглядит на свои 50 лет. "А вы и выглядите лет на 20 моложе!", Просто шикарный купальник! И вы, ну просто обворожительная женщина!", "Ну надо же быть такой красивой и обаятельной девушкой!", "Вы и так выглядите моложе! Все роли можете сыграть, даже девчушек! И так вы элегантно одеваетесь!" – захвалили кумира обожательницы.
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