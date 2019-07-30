"Он безжалостен!": перепуганная Нюша взвыла от отчаяния

Певицу Нюшу привели в отчаяние новости о пожарах в Сибири. Артистка просит подписчиков не быть равнодушными. Она уверена, что активность в соцсетях заставит обратить внимание на проблему тех, от кого зависит ее решение.

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