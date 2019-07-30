"Он безжалостен!": перепуганная Нюша взвыла от отчаяния

Певица Нюша написала об ужасающих масштабах бедствия в Сибири. Артистка напомнила, что огонь охватил уже более 2,6 миллиона гектаров леса.
"Страшнее всего липкое бездействие, в котором мы замерли и смотрим на катастрофу, будто все это не с нами происходит... А пожар расползается, он безжалостен. Я уверена, что если мы приложим максимальные усилия, все посты, петиции и репортажи помогут обратить внимание на проблему тех, кто обладает возможностями сделать что – нибудь, ну, хоть что– нибудь...", – написала певица Нюша в Instagram.
Артистка призвала своих подписчиков говорить об этой проблеме в своих ресурсах. Она просит фолловеров подписать петицию. Певица Нюша убеждена, что таким образом можно остановить "это безобразие".
Напомним, флешмоб #сибирьгорит запустила в Сети актриса Любовь Толкалина. Инициатива нашла широкую поддержку. Ее уже поддержали Василий Вакуленко (Баста), Станислав Бондаренко, Мария Кожевникова и многие другие звезды. Теперь к флешмобу подключилась и певица Нюша.
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