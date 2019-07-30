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"На себя не похожа": изменившуюся певицу Нюшу перестали узнавать

Нюша. Фото: www.globallookpress.com
Исполнительница поделилась с поклонниками в Instagram новым фото. Пользователи пришли в замешательство от того, как сейчас выглядит певица Нюша.
прочитано 210 раз

В настоящее время артистка находится в Баку на музыкальном фестивале "Жара". Нюша радует фолловеров снимками с мероприятия. Она опубликовала фото, которое вызвало у ее фолловеров бурю эмоций.

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В кадре певица позирует в эротичной позе, сидя на краешке кровати. Короткое серебристое платье с блестками выгодно подчеркивает ее длинные ноги. Нюша подобрала к образу босоножки в тон на высокой шпильке.

Помимо массы комплиментов многие пользователи соцсети отметили, что певица Нюша стала непохожей на себя. Дело в том, что знаменитость использовала обильный вечерний макияж, который сделал ее практически неузнаваемой. Один из фолловеров задал артистке вопрос: почему у нее на лице всегда так много "штукатурки"?

Некоторые даже предположили, что на фото вовсе не певица Нюша. "А что за армянка на фото?", "Ты прям на себя не похожа, такая сногсшибательная", "На Майкла Джексона похожа", "На себя не похожа, очень худая стала", "Такая красивая стала, прям не узнать", "Вы тут другая...", "Переборщила с фотошопом на лице", "Наверное, горячего кавказского любовника ждет, так расфуфырилась", – высказались подписчики певицы Нюши.

Автор: 30 июля 2019, 02:22
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