"Богиня!" – Нюша без бюстгальтера взволновала россиян

Звезда поделилась фотографией с одного из последних проектов. Ей оказалось достаточно всего лишь приспустить куртку с плеча, чтобы очаровать десятки тысяч пользователей соцсети.
Певица Нюша позирует в джинсовой куртке. Девушка кокетливо обнажила плечо и видно, что под одеждой нет бюстгальтера. "Знаете, что ожидает вас в Баку уже в грядущее воскресенье? Мое выступление на жаркой Дискотеке МУЗ-ТВ. Выходные будут по-настоящему насыщенными. Хотите увидеть, что происходит за кадром во время моих путешествий и выступлений???" – проанонсировала свое выступление артистка.
Поклонников взволновал снимок. "Максимально прекрасная молодая мамочка!", "Львица!", "Богиня!", "Красотка", "Невероятна", – осыпали комплиментами певицу Нюшу фолловеры.
Напомним, совсем недавно исполнительница стала мамой. Однако певица Нюша не намерена долго сидеть в декрете – она продолжает гастролировать, снимать клипы и принимать участие в фотосессиях. Кроме того, знаменитость активно ведет свой микроблог, в котором радует подписчиков свежими фото и видеороликами.
При этом стоит отметить, что далеко не все снимки певицы Нюши приходятся поклонникам по душе. Некоторые считают, что замужней артистке стоило бы быть скромнее и не публиковать откровенных кадров.
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