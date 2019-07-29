Потрясенная Толкалина умоляет о помощи после ужасного пожара

Инициатива Любови Толкалиной нашла широкую поддержку. К флешмобу присоединяется все больше известных людей, в том числе звезд шоу-бизнеса.
Актриса призвала страну проснуться. Она отметила, что за сутки площадь пожаров в Сибири выросла почти на 200 тысяч гектаров, а всего горит более полутора миллионов гектаров леса. Звезда напомнила: в зоне контроля с огнем не борются – региональная комиссия по ЧС решила, что затраты на тушение превысят возможный ущерб.
"Что делать будем? Неужели молчать? Пишите, что там у вас происходит. Я сама только что с Урала, там тоже видела сгоревший лес вдоль дорог. Давайте только не о политике, а о том, как помочь хотя бы неравнодушием. Лес горит, люди задыхаются, животные гибнут..." – написала Любовь Толкалина в Instagram.
Артисты, примкнувшие к флешмобу #сибирьгорит, признались, что сделать это их побудили не только личные переживания за людей и страну. Звезды получают просьбы о помощи от огромного числа поклонников, которые живут по соседству с опасной зоной. Любовь Толкалину уже поддержали Василий Вакуленко (Баста), Станислав Бондаренко, Мария Кожевникова и многие другие.
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