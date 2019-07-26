Беременная жена Марьянова не стерпела крика известного человека

Осенью будет два года, как умер Дмитрий Марьянов. Об актере рассказала мать его сына Даниила Ольга Аносова.

Ольга Аносова была первой гражданской женой Дмитрия Марьянова. Их отношения развивались постепенно, актер не форсировал события, ухаживая методично, но скромно и аккуратно. Постепенно они стали жить вместе, а затем Ольга узнала, что ждет ребенка. Будучи в положении, Аносова попала в неприятную ситуацию. Она отметила, что речь идет об "известном человеке", поэтому имен называть не стала.

"Я работала на картине вторым режиссером. В группе был тиран. Все время кричал. А я была в положении, очень нервничала. Это тяжелая работа, а еще труднее, когда человек рядом бесконечно кричит. Я об этом Диме просто рассказала, не пожаловалась. Буквально на следующий день на съемочную площадку пришел Дима. Подошел к крикуну… Я испугалась, что Дима будет драться!" – рассказала Ольга.

Однако обошлось без потасовки. "Он отвел в сторону этого человека, поговорил с ним, а потом, ничего мне не говоря, подошел, поцеловал и ушел. Дома я, конечно, спросила: "Зачем ты так?" Дима ответил просто: "Я должен был смотреть, как обижают мою жену, которая носит моего ребенка?" Никогда больше этот человек голос на площадке не повышал", – цитирует бывшую возлюбленную актера "Московский комсомолец".

Однако Аносова и Марьянов расстались. Не было ругани и скандалов, причиной стал быт. "По молодости мы не понимали, что жизнь – это не всегда счастье, отсутствие трудностей и бытовых проблем. Многие люди ругаются, когда расходятся, а у нас такого не было. Был разговор, была размолвка. У нас любовь перестала ощущаться из-за усталости, постоянного недосыпа. Ребенок плачет, бытовые проблемы, общаемся в основном по заботам, на остальное времени было гораздо меньше: "Сходи пожалуйста", "Принеси, будь добр", Утром с Даней ты, а ночью я..." Кажется, что это не та любовь, которую ты себе представлял", – пояснила Ольга.

Несмотря на расставание, Дмитрий Марьянов поддерживал отношения с экс-возлюбленной и сыном. Много позже артист встретил психолога Ксению Бик, с которой оформил отношения.