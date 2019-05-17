Обнародованы жуткие подробности мучений Марьянова перед смертью

Расследование по делу о смерти Дмитрия Марьянова завершено. Журналисты узнали печальные подробности последних часов жизни популярного актера.

Следственный комитет Московской области готовится передать в суд уголовное дело о гибели Дмитрия Марьянова. Последние дни актер провел не с женой и дочерью, а с наркоманами и алкоголиками. Близкие отправили его в частный реабилитационный центр "Феникс" в Подмосковье из-за запоя. Дмитрий провел там меньше недели.

Установлено, что 15 октября 2017 года Марьянов пожаловался на боли в ноге и общее недомогание, но принимать меры начали не сразу. Следствие выяснило, что людей с медицинским образованием в "Фениксе" не было – трудились там в подавляющем большинстве бывшие клиенты.

Работники центра связались с директором Оксаной Богдановой. "Сотрудники не меньше десяти раз звонили и сообщали, что Дмитрий в тяжелом состоянии, что ему нужна госпитализация, но женщина не разрешала вызывать скорую помощь", – рассказали в СК сайту "Комсомольская правда".

Богданова знала о проблемах с сердцем у Марьянова, а также о том, что в центре нет ни одного врача. Она распорядилась пичкать артиста сильными препаратами. "Директором центра давались указания персоналу по введению Марьянову внутримышечно галоперидола и феназепама", – сообщила старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий. Примечательно, что колоть их могут только в больницах – по назначению лечащего врача.

Когда ситуация стала критической, один из клиентов "Феникса" все же вызвал скорую мучившемуся Дмитрию Марьянову – актер уже терял сознание. Когда он оказался в больнице, было уже поздно. Экспертиза установила, что причиной смерти Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Оксане Богдановой предъявили обвинение по двум статьям, однако вину она не признает. В уголовном деле – допросы 50 свидетелей, изъятые во время десяти обысков и выемок документы, а также результаты шести экспертиз.