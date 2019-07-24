Илья Яббаров устроил показательное выступление на "Доме-2"

Поклонники дождались анонса очередного выпуска телестройки. На опубликованном видео Илья заявил на всю страну, что его семья ужасная и далека от идеала. С ним пыталась пререкаться Ольга Рапунцель.
Яббаров, обращаясь к бывшей возлюбленной, сказал, что ему наплевать на ее комментарии. Она, в свою очередь, упрекнула его, что он даже не встает по ночам к ребенку.
За участника вступилась его нынешняя девушка – сестра Ольги – Алена. "Ребенок – это не игрушка, не куколка!", – отметила Рапунцель-младшая.
В ответ на это ее старшая сестра обвинила родственницу в том, что она повесила ребенка на мать. В это время мать обеих девушек молча сидела в стороне.
"Россия, мы пока ужасная семья, на нас равняться нельзя! Хватит строить идеалы!", – объявил озверевший Илья.
Фанаты неодобрительно отреагировали на этот сюжет. "Клоуны!", "Семейка вечно недовольная и неудовлетворенная. Они обиженные по жизни!", "Они все одного поля ягоды, поносят друг друга, потом они дружная семья. Рыба гниет с головы", – высказывались критики.
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