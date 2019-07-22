Стало известно о драке Машкова с Лазаревым

Владимир Машков и Александр Лазарев – люди творческие и горячие. Конфликт, возникший из-за разных взглядов на игру в одном из спектаклей, актеры решили в кулачном поединке, рассказал герой программы "Судьба человека".

Владимир Машков учился в школе-студии МХАТ. Между студентами часто возникали серьезные конфликты, дело доходило до драк. Герой программы Дмитрия Корчевникова Сергей Векслер ничего предосудительного в этом не видит.

"У творческих людей возникают конфликты и трения по самым разным поводам. Машков и Лазарев тогда действительно серьезно повздорили. Я уже, конечно, не помню все подробности, но конфликт завершился печально прежде всего для Машкова – его отчислили", – рассказал Векслер. Актер добавил, что Владимиру Машкову все же удалось восстановиться и доучиться.

По словам Сергея Векслера, в то время многие были очень несдержанными. Актер признался, что и сам как-то бросил табуретку в однокурсника. Однако, по его мнению, ничего странного в этом нет – обычные творческие конфликты.

Упомянутый Векслером конфликт начался с того, что Владимиру Машкову не понравилась игра Александра Лазарева – младшего в одной из студенческих постановок. Не привыкший скрывать свое мнение артист заявил, что Сашу, видимо, взяли в школу-студию по блату, ради знаменитого отца. Александр Лазарев в ответ назвал Машкова выскочкой-провинциалом – и получил по лицу. Владимира исключили из школы-студии МХАТ на год, с испытательным сроком, пишет teleprogramma.pro.