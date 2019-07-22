Стало известно о драке Машкова с Лазаревым

Владимир Машков учился в школе-студии МХАТ. Между студентами часто возникали серьезные конфликты, дело доходило до драк. Герой программы Дмитрия Корчевникова Сергей Векслер ничего предосудительного в этом не видит.
"У творческих людей возникают конфликты и трения по самым разным поводам. Машков и Лазарев тогда действительно серьезно повздорили. Я уже, конечно, не помню все подробности, но конфликт завершился печально прежде всего для Машкова – его отчислили", – рассказал Векслер. Актер добавил, что Владимиру Машкову все же удалось восстановиться и доучиться.
По словам Сергея Векслера, в то время многие были очень несдержанными. Актер признался, что и сам как-то бросил табуретку в однокурсника. Однако, по его мнению, ничего странного в этом нет – обычные творческие конфликты.
Упомянутый Векслером конфликт начался с того, что Владимиру Машкову не понравилась игра Александра Лазарева – младшего в одной из студенческих постановок. Не привыкший скрывать свое мнение артист заявил, что Сашу, видимо, взяли в школу-студию по блату, ради знаменитого отца. Александр Лазарев в ответ назвал Машкова выскочкой-провинциалом – и получил по лицу. Владимира исключили из школы-студии МХАТ на год, с испытательным сроком, пишет teleprogramma.pro.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Сын мой все равно женился на старухе
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Муж стал импотентом
Я хороший будущий муж
Великая сила Любовь!
Как перестать жрать
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Как найти правильного спутника жизни?
Обманываю его
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
У бога есть враги?
Найти мужа на сайте знакомств
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
Внешность ухудшается после родов
Висит кожа после похудения
Моя подружка стала любовницей шефа.
девственник в 27
Повышенное давление
Хочу завести лысого кота
Сводная сестра
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Он меня не хочет
Престижные мужчины или солидные
Совместимость Льва и Близнеца
В душе твоей царит обиды тьма? В ответ меня обидеть хочешь тоже? Так набери ты полный рот дер@ма Ну а потом возьми и плюнь мне в рожу
КАК Я БОЮСЬ ОТСТАЛОСТИ,А ВДРУГ МЫ СТАНЕМ ТАКИЕ ЖЕ ОТСТАЛЫЕ КАК УКРАИНА ИЛИ ГРУЗИЯ
Шлифану пилотку
Заголовок темы-опрос