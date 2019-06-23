"Выползал постепенно": Машков о самом большом страхе
Актер Владимир Машков рассказал о самом сильном страхе, который он испытывал в своей жизни. Откровенностью артист поделился на международном фестивале кукольных и синтетических театров "КУКART", председателем которого он является.
Машков начал рассказал с того, что он родился в творческой семье – его отец работал актером театра кукол, а мама – режиссером. Первый же сильный страх, который постиг Владимира – был страх сцены.
"На сцену я выползал постепенно", – признался Машков, добавив, что при этом все его детство прошло в театре рядом с ящиком кукол.
Впервые выйти на сцену актеру удалось в пионерском лагере. Ему досталась роль волка. Но ничего страшнее в жизни, чем первый спектакль, у Владимира не было.
Машков признался, что перед выходом на сцену стоял, вдавшись в белую стену, и почти сливался с ней – так он побледнел.
"В итоге все прошло хорошо. Но эта стрессовая ситуация осталась со мной на всю жизнь", – говорит Владимир Машков.
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