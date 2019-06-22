Эвелина Бледанс удивила поклонников "полуобнаженным" фото

Эвелина Бледанс выложила в Instagram новый пост. Она сделала необычное заявление, чем многих порадовала.

На фото актриса лежит среди скал в бикини фиолетового цвета. Кадр посвящен дню летнего солнцестояния, который состоялся 21 июня. Эвелина заверяет, что это день, когда все природные энергии активируются, и способны поддержать и обновить энергетику человека.

"Лучшего времени для естественной, природной балансировки с силами этого мира – просто не найти!", – рассказывает светская дива.

По ее мнению, это время, когда каждый может повлиять на свою жизнь, настолько, насколько готов: внутренне, личностно, духовно, душевно. "Вы своими мыслями особенно ярко влияете на свою собственную судьбу! Это время силы!", – утверждает Бленданс.

Она предупреждает, что в этот период надо дарить только добро. Также делится с окружающими радостной энергией.

"Как в той поговорке – что посеешь, то пожнешь. Только пожинать придется аж 6 последующих месяцев", – предостерегает знаменитость.

Подписчикам Эвелина пожелала любви, добра и мира, и про себя не забыла. Она мечтает, чтобы дети были здоровы, о новой роли в фильме, ток-шоу и о мужчине мечты.

Подписчики поблагодарили Бледанс за необычную информацию и оставили бессчетное количество комплиментов. "Очень красивая!", "Пусть все, что вы пожелаете в эти дни, исполнится!", "Фото супер! Спасибо за информацию!", – писали растроганные фанаты.