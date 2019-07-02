Любовь Толкалина оставила из одежды лишь прозрачную ткань

В последнее время все чащи в Сети появляются снимки полуобнаженной Любови Толкалиной. Актриса гордится своими формами и с превеликим удовольствием демонстрирует их окружающим. Вот и на этот раз не обошлось без пикантного фото в личном Instgram-аккаунте звезды.

В кадре бывшая супруга Егора Кончаловского стоит спиной к объективу на огромном валуне. На фоне мягкие волны и ослепляющие лучи солнца.

Тело киноактрисы прикрывает лишь тонкая белая туника, через которую пробивается свет, и от этого она просвечивает насквозь. "Сила, знание, полная защищенность, уверенность в абсолютном счастье, танцы, дыхание полной грудью и улыбка и любовь вся, которая нужна сердцу и телу", – подписала снимок знаменитость.

Поклонникам пикантное фото пришлось по душе. Как сообщает "Комсомольская правда", первым делом подписчики отметили стройные ноги Любови. "Судя по ее ногам, эту девочку в свое время точно аист принес", "А ноги-то красивые, ровные!", "Опять эти длинные, бесконечные ноги", – восхищались фанаты .

"Светлого человека и солнце любит, подчеркивая все линии тела и всю многогранность души", – отметила обожательница.

Пара человек все-таки внесли каплю негатива в общую картину мира и добра. "В своем репертуаре. Странная женщина, странная", "Ты заколебала своими голыми телесами! Прикройся уже!", – негодовали критики.

Но Толкалина на такие высказывания никогда не реагирует. Она не разменивает свою энергию на ссоры и пререкания. И самые верные поклонники уважают ее позицию. "Любовь, я восхищаюсь вашей красотой, умом, гармоничностью и, особенно, терпением по отношению к злопыхателям", – призналась пользователь сети.