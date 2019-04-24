Дочь режиссера Мария Кончаловская снялась раздетой

Дочь прославленного режиссера Мария Кончаловская выложила фотографию, на которой запечатлена в одном купальнике. Девушка продемонстрировала невероятно стройную фигуру.

Недавно Мария Кончаловская вышла в свет, прогулявшись по красной дорожке в рамках церемонии открытия очередного Московского международного кинофестиваля. Сопровождала девушку ее мать, актриса Любовь Толкалина. Мария появилась на публике в прозрачном зеленом платье, которое подчеркнуло ее изящные формы.

А теперь Кончаловская на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена в одном черном купальнике с внушительным декольте. Раздетая Мария продемонстрировала несколько татуировок и невероятно стройную фигуру.

"Я тут чистила телефон от всякой ненужности и нашла вот это фото. Оно из Индии, просто забыла его выложить. Есть ощущение, что я, как жертва кораблекрушения, оказалась на необитаемом острове. И теперь вошла в полемику с кокосом", – подписала кадр Мария Кончаловская.

Многочисленные фанаты неоднозначно отнеслись к публикации. Одни пользователи Сети пришли в восхищение, другие – в возмущение. По мнению вторых, дочь Егора Кончаловского слишком худая, и ей необходимо начать есть.

Действительно, сложно представить, что еще год назад Мария Кончаловская весила на 30 килограммов больше. Теперь девушка тщательно следит за фигурой и питанием. А ее мать Любовь Толкалина недавно жаловалась в соцсети, что буквально кормит дочь с ложечки, либо предлагает съесть кусочек запеканки за деньги.