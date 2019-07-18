Вытаращившая глаза Пугачева назвала Галкина зверем

Максим Галкин оперативно ведет репортаж из Юрмалы, где проводит время с Аллой Пугачевой и их детьми Гарри и Лизой. Юморист почти каждый день выкладывает фотографии и видео, демонстрируя, что все свободное время тратит на родных. Впрочем, находится возможность и встретиться с друзьями.
Так, Максим Галкин, Алла Пугачева и их малыши встретились с автором-песенником Игорем Николаевым, его женой Юлией Проскуряковой и их дочкой Вероникой, которые также отдыхают в Юрмале. Семьи отправились в зоопарк. Галкин опубликовал видео с прогулки. В ролике запечатлено, как Максим, увидев с Юлией фламинго, поинтересовался у Аллы, нравятся ли ей такие птички.
Та не растерялась. "Ты мне нравишься, мой ласковый и нежный зверь!" – кокетливо ответила Алла Пугачева, затем подняла солнцезащитные очки, вытаращила глаза и эффектно открыла рот. А в другом отрывке Максим Галкин крупным планом показал лягушку и обратился к сыну: "Гарри, смотри, жаба! Прям как в шоу-бизнесе!"
А еще шоумена явно не оставила равнодушным фраза, брошенная дочкой Лизой. Девочка отметила, что лучше бы посмотрела тараканов. Он ее показал в видеозаписи дважды.
Напомним, что отъезд Аллы Пугачевой с семьей в Латвию сопровождался скандалом. Шумиха поднялась после того, как в Сети появился ролик, на котором Примадонну запечатлели прибывшей на вокзал прямо на автомобиле.
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