Гуру соблазнения из "Дома-2" натирается использованными прокладками

Бывшая жительница телестройки считает себя гуру соблазнения. Татьяна Африкантова может привлечь и заставить изнемогать от желания любого мужчину.
Экс-участница шоу "Дом-2" поделилась секретом с одинокими барышнями. Метод, скажем так, не для брезгливых, Африкантова советует девушкам обтираться использованной ежедневной прокладкой, чтобы своим естественным запахом привлечь мужчину. Об этом сообщает Dom2Life.ru.
К слову, Татьяна рассказывает не только как привлечь, но и как ублажить ухажера. Для этого у звезды шоу "Дом-2" в запасе есть метод под названием "Ковшик". Мужчину необходимо поставить в ванну, опустить его половые органы в ковшик с теплой водой и жидким мылом, после чего, "пошебуршить" внизу, под пенисом. Эта несложная манипуляция, по мнению звезды реалити, должна доставить представителю сильного пола максимальное наслаждение.
К слову, поклонники шоу "Дом-2" к советам Татьяны Африкантовой относятся скептически. Не многие готовы к таким экспериментам.
"А еще кроме волшебного "ковшика" Африка старшая про подушку рассказывала на шоу, которую надо перед сном потереть об интимное женское место, в потом подложить ее партнеру, которого хочешь соблазнить. Так что маман у Африки большая ЗАТЕЙНИЦА! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – смеется поклонница шоу "Дом-2".
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