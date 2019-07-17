Звезду "Дома-2" со скандалом выгнали с Первого канала

Родители звезды "Дома-2" не желают общаться с 30-летним сыном после того, как он потерял идеальную, с их точки зрения, работу. Об увольнении им сообщили руководители Глеба, которые позвонили и рассказали о его поведении.
"Маме позвонили с Первого канала и сказали, что я в диком загуле. Тогда родители от меня отказались, заявив, что я упустил идеальную работу. За эти три недели ни одного сообщения не было от них. Даже не узнали, жив ли я. Они считают, что меня не спасти, общаться со мной не хотят", – пожаловалась экс-звезда "Дома-2" журналистам.
Глеб Жемчугов работал редактором в шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". У мужчины были большие планы, он мечтал добиться повышения, а вместо этого лишился должности. И причин тому несколько.
"Я не работаю больше в должности старшего редактора Первого канала. Первая причина в том, что я немного загулял и периодически перестал выходить на работу. Вторая – мое тотальное разочарование в том, что там происходит, какие люди там работают", – цитирует бывшую звезду "Дома-2" издание StarHit.
Жемчугов перестал получать удовольствие от работы. Программу Шепелева звезда "Дома-2" считает неискренней. Он уверен: трогательные истории участников направлены только на повышение рейтинга передачи.
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