Звезду "Дома-2" избила мать невесты
Атаковали звезду "Дома-2" прямо в эфире реалити-шоу. Марина Африкантова призналась: она не знает, как решить проблему с матерью. "Не могу я с ней вопрос никакой решить. Он меня достала уже. Везде она", – с плачем жаловалась девушка ведущим проекта.
После этого заявления ситуация еще больше обострилась. Роман Капаклы подошел к будущей теще и попытался с ней заговорить. Однако женщина встала с дивана и ударила его. "Ты что трогаешь меня? Ты с ума что ли сошел?" – закричала Татьяна Африкантова.
Отношения звезд "Дома-2" Марины Африкантовой и Романа Капаклы завязались в 2017 году. Романа на смутила разница в возрасте (Марина старше на 11 лет), и 6 декабря 2018 года он сделал возлюбленной предложение. "Гнездышко" для пары уже готово – в конце 2018-го Капаклы стал Человеком года в "Доме-2" и выиграл квартиру в Москве.
Свадьба назначена на 14 июля, однако жених и невеста не уверены, что она состоится. Татьяна категорически выступает против замужества дочери. Она заявляет, что Роман сразу же бросит Марину - якобы она нужна ему исключительно ради того, чтобы как можно дольше продержаться на проекте.
Однако у звезд "Дома-2" свое мнение на этот счет. Роман и Марина объясняют, что их брак – вовсе не проект ради победы в шоу "Свадьба на миллион", они действительно любят друг друга, пишет "Вокруг.ТВ".
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