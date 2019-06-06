Пугачева указала Галкину на паразитов
Максим Галкин является ведущим главной музыкальной премии страны более семи лет. И справляется с конферансом блестяще. Иногда в зале можно увидеть его супругу Аллу Пугачеву, в другое время она внимательно следит за церемонией в трансляции.
"Алла, конечно, смотрит церемонию по телевизору, – рассказал Максим Галкин. – Ругать не ругает меня, но какие-то ценные замечания делает и всегда указывает на проскальзывающие у меня в речи слова-паразиты".
В этом году церемония, поставленная Олегом Бондарчуком, по размаху затмит все, что было прежде. На сцене появится самолет в натуральную величину, будет дополненная реакция, голограммы. Ну и, конечно, суперзвезды российской эстрады на сцене – Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Сергей Лазарев и многие другие.
Но остается загадкой, отметят ли на премии главных юбиляров этого года – Валерия Леонтьева и Аллу Пугачеву. Они вполне бы могли получить "тарелку" в номинации "За вклад в жизнь", как, например, в 2017-м актриса Светлана Немоляева.
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