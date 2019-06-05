Из-за Малышевой: Сябитовой потребовалась помощь врача
В личном Instagram звезда заявила, что уже год не была в отпуске. Роза Сябитова не может позволить себе отдых, ведь количество дел растет как снежный ком. Сваха опасается, что этой "лавиной" ее скоро накроет с головой.
"Стала быстро уставать. Чувствую себя рассеянной. Теперь приходится долго сосредотачиваться, чтобы сконцентрировать внимание на чем-то. Порой не уверена, что принимаю правильное решение. Пора к психологу. Интересно, какой диагноз он мне поставит?" – отметила Сябитова.
Подписчики не остались безучастными к проблеме телеведущей. Звезде порекомендовали сменить обстановку и на время забыть о диетах.
Интернет-пользователи в ухудшающемся самочувствии Розы Сябитовой обвинили телемедика Елену Малышеву. Звезда шоу "Давай поженимся!" около месяца питается по системе коллеги. Сваха покупает наборы продуктов от Малышевой: ей доставляют готовые блюда в коробках, диета рассчитана на 28 дней.
"Это от еды Малышевой, нужно питаться нормально, а не из пакетов", "Она тоже ,нашла с кем связаться .Себя ,наверное ,совсем не уважает ...", "Точно. Нужно есть в удовольствие и тогда усталости не будет и все будет в радость😊", "Хватит худеть! Бросайте Малышевскую пищу! Кушать нужно нормальную вкусную еду, а не эту хрень! И вообще, хорошего человека должно быть много! Срочно к морю!!! У нас в Крыму жара (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – посоветовали Розе Сябитовой поклонники.
Актриса с негодованием отказалась
Артистка рассказала о браке с продюсером
Подписчики желают ведущему выздоровления
Налоговая преследует усопшую
Популярные темы форума
Жизнь в деревне
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Секс с бывшей
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Зачем обижают Бузову?
Родить после 30
Как понравиться мужу в постели?
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Ему 35 и он без машины
Избил из-за денег
Через сколько мужчина должен сделать предложение
В сексе полный ноль
Как быстро набрать вес?
Ориентация Егора Крида
Как сделать лицо худым
Хочу замуж
Жена зарабатывает больше меня
В каком возрасте мужик взрослеет?
Хочу накачать ягодицы
Мать изменила отцу
Верите ли вы в знаки?
У подруги шизофрения
Хочу уехать из России.
Зачем скрывать своих детей?
С кем дружил Тальков
Хочет секс даже когда болею
Двойная фамилия. Да или нет?
Сравнивает с подругой
Не ухаживает, когда болею