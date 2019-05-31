"Битва ртов": красотка шокировала Гузееву засунутым по горло бананом
Невеста заявила на шоу, что заработала на пластику бюста необычным способом. На конкурсе "Битва ртов" она засунула в рот жезл сотрудника ГИБДД. Роза Сябитова заострила внимание на этом факте из биографии участницы "Давай поженимся!".
Ведущая Первого канала попросила девушку продемонстрировать навык на банане. Фрукт телесваха заранее принесла с собой и отдала красотке. Претендентка на руку и сердце жениха не смутилась и с готовностью показала свои умения в ток-шоу, сообщает Пятый канал.
Больше всех в шоке от происходящего в студии "Давай поженимся!" была Лариса Гузеева. Она выпучила глаза и не смогла вымолвить ни слова. Астролог Василиса Володина в немом негодовании схватилась за сердце.
А вот жениху и его друзьям навык невесты понравился. Они смотрели на выходку девушки и улыбались. Этот фрагмент "Давай поженимся!" не появится в эфире Первого канала. Его опубликовали в Instagram-аккаунте шоу "Давай поженимся!". Пользователи соцсети и поклонники передачи Первого канала тоже пришли в шок от увиденного. Многие сочли такое поведение в эфире недопустимым и пошлым.
Об этом объявлено публично
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