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Шоу-бизнес

"Ты обалдела, что ли!": Сябитова приструнила разошедшуюся Гузееву

Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Фото: Дни.ру
Сегодня, 23 мая, Лариса Гузеева отмечает круглую дату. О популярной артистке рассказала ее коллега Роза Сябитова.
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Более десяти лет Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина являются ведущими брачного шоу "Давай поженимся!". По словам свахи, перед каждым эфиром они тщательно готовятся, изучая историю героев, составляя вопросы. Причем Лариса Гузеева очень трепетно относится к гостям. "Она так переживает каждую историю, так надрывается, столько эмоций пропускает через себя. Я смотрю и переживаю: "Ларис, ты обалдела, что ли, у нас поток людей идет! Ты просто рвешь свое сердце. Оно тебе надо!" Она отвечает: "Я не могу по-другому!" – рассказала Роза Сябитова.

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Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Сваха отметила, что, несмотря на сердобольность, у Ларисы Гузеевой крутой нрав. "Может так припечатать словом, что уж лучше была бы какая-то физическая расправа взамен", – цитирует Розу Сябитову сайт "Комсомольская правда".

Сегодня Лариса Гузеева отмечает круглую дату. Популярной актрисе и телеведущей исполнилось 60 лет. У себя в Instagram артистка выложила фотографию своей матери Альбины Андреевой, скончавшейся осенью прошлого года. "Ангел мой! Единственная моя! Спасибо за Жизнь! Все для Тебя! Ты лучшее что было у меня. Моя драгоценная! Незабвенная! Моя! Прости что не уберегла.🖤(орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась к родительнице Лариса Гузеева.

Комментаторы рассыпались в комплиментах и пожеланиях имениннице, другие попытались утешить ее, а третьи и вовсе отметили, что дочь актрисы Ольга – одно лицо с бабушкой. Но по какой-то причине вскоре Лариса Гузеева отключила возможность комментирования.

Автор: Наталья Аряева23 мая 2019, 13:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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