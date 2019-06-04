Воюющий с семьей Фриске "Русфонд" может остаться с носом
На счет "Русфонда" перевели почти семь миллионов 980 тысяч рублей. Как сообщил представитель общества, деньги получены от продажи части наследства Жанны Фриске.
Также стало известно, что с молотка может уйти элитная квартира артистки в центре Москвы. С осени 2018 года апартаменты находятся под арестом. "Русфонд" надеется, что и это имущество Фриске будет реализовано в течение года.
Меж тем адвокат Сергей Афанасьев считает, что благотворительное общество может в итоге остаться с носом. Есть вероятность, что чаяния общественников не оправдаются.
"Я бы не стал достоверно утверждать о возможности удовлетворения требований фонда за счет жилья, поскольку данное жилое помещение, пусть и шикарное, может оказаться единственным жильем несовершеннолетнего сына певицы, на которое не может быть обращено взыскание, если оно не было предметом ипотеки. С этим вопросом будет разбираться служба судебных приставов", – объяснил Афанасьев в беседе с "Дни.ру".
Если же апартаменты удастся продать, но средств от их реализации не хватит на погашение долга, то родителям Жанны Фриске выплачивать оставшуюся часть из собственного кармана не придется. Их пенсии останутся неприкосновенными.
"Что касается обращения денежных средств из пенсии родителей Жанны Фриске, то это исключено. Реализации имущества должно быть достаточно для погашения образовавшегося долга", – добавил Сергей Афанасьев.
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