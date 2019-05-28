"В семье не без урода": близким Жанны Фриске раскрыли правду

Уже который год длится конфликт между близкими Жанны Фриске и ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым. В ситуацию вмешалась звезда скандального реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева.

На днях стало известно, что "Русфонд" получил семь миллионов 980 тысяч рублей в счет погашения долга. Выяснилось, что эти деньги – от продажи части имущества Жанны Фриске. Речь идет о половине особняка площадью около 400 квадратных метров и участке в Истринском районе. Подразумевается, что вскоре уйдет с молотка и квартира певицы в центре Москвы, на реализацию которой благотворительная организация тоже получила право по суду.

Ситуацию прокомментировала Алена Водонаева, звезда скандально известного телепроекта "Дом-2". "Горе сближает" – говорит нам народная мудрость, но тут все наоборот", – констатировала модель. Она напомнила, что вскоре после смерти Жанны Фриске между ее близкими и гражданским мужем Дмитрием Шепелевым разразился жуткий скандал. Родственники певицы публично пожаловались, что телеведущий не дает им видеться с внуком, при этом не обошлось без эмоциональных выпадов в адрес шоумена.

"В семье не без урода" – говорит нам другая известная поговорка. Действительно, у многих есть родственник, с которым ни у кого не ладятся отношения. Но как быть в такой ситуации? Идти к Андрею Малахову, чтобы поделиться своей несчастной судьбой со всей страной или не выносить сор из избы? Я за то, чтобы семейные конфликты решались за закрытыми дверями", – призналась Алена Водонаева.

Она убеждена, что публичными скандалами близкие Жанны Фриске ничего не добьются. "Глупо полагаться на то, что, смакуя детали своей драмы на публике, семья Жанны получит возможность общаться с ребенком", – высказала мнение звезда Дома-2". Знающая толк в хайпе Алена Водонаева раскрыла правду родственникам певицы. По ее словам, общество воспринимает ситуацию, которую на полном серьезе переживают все участники конфликта, как развлечение.

"Людям просто нужно зрелище, так же как телевизионщикам. Для всех это лишь пища для сплетен и обсуждений на лавке. Разговоры двух бабушек, грызущих семечки после очередного эфира "Пусть говорят", – цитируют Алену Водонаеву "7Дней".