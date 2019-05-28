"В семье не без урода": близким Жанны Фриске раскрыли правду
На днях стало известно, что "Русфонд" получил семь миллионов 980 тысяч рублей в счет погашения долга. Выяснилось, что эти деньги – от продажи части имущества Жанны Фриске. Речь идет о половине особняка площадью около 400 квадратных метров и участке в Истринском районе. Подразумевается, что вскоре уйдет с молотка и квартира певицы в центре Москвы, на реализацию которой благотворительная организация тоже получила право по суду.
Ситуацию прокомментировала Алена Водонаева, звезда скандально известного телепроекта "Дом-2". "Горе сближает" – говорит нам народная мудрость, но тут все наоборот", – констатировала модель. Она напомнила, что вскоре после смерти Жанны Фриске между ее близкими и гражданским мужем Дмитрием Шепелевым разразился жуткий скандал. Родственники певицы публично пожаловались, что телеведущий не дает им видеться с внуком, при этом не обошлось без эмоциональных выпадов в адрес шоумена.
"В семье не без урода" – говорит нам другая известная поговорка. Действительно, у многих есть родственник, с которым ни у кого не ладятся отношения. Но как быть в такой ситуации? Идти к Андрею Малахову, чтобы поделиться своей несчастной судьбой со всей страной или не выносить сор из избы? Я за то, чтобы семейные конфликты решались за закрытыми дверями", – призналась Алена Водонаева.
Она убеждена, что публичными скандалами близкие Жанны Фриске ничего не добьются. "Глупо полагаться на то, что, смакуя детали своей драмы на публике, семья Жанны получит возможность общаться с ребенком", – высказала мнение звезда Дома-2". Знающая толк в хайпе Алена Водонаева раскрыла правду родственникам певицы. По ее словам, общество воспринимает ситуацию, которую на полном серьезе переживают все участники конфликта, как развлечение.
"Людям просто нужно зрелище, так же как телевизионщикам. Для всех это лишь пища для сплетен и обсуждений на лавке. Разговоры двух бабушек, грызущих семечки после очередного эфира "Пусть говорят", – цитируют Алену Водонаеву "7Дней".
Подробности реакции фанатов на преображение звезды
Выскочка получил по заслугам
Артистка рассказала о конфликтах в семье
Сбылось страшное пророчество
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
Сосед гей
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
Почему во всей стране нет работы ,люди работают за 15000 руб.,
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Важна ли внешность для мужчины?
Бросил Мущина
15-летняя сестра не знает от кого беременна
Жена ушла к богатому
Как избавить от молочницы
Коллеги-ворье и убийцы
Никогда не видел голой девушки в живую
Однополые браки.
Друг заделал ребенка
Шкивает из стороны в сторону...
Занимает и не возвращает
Постоянно устраивает скандалы
Муж трансвестит
Подарил ужасную машину
Сохранить брак несмотря ни на что
Если он резко перестал писать
девочку оставила мать в поликлинике.
Гадалка сломала мне жизнь
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Можно ли найти пару на сайте знакомств
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
Баба трансвестит
Орифлеймь
Тимати посвятил Децлу песню
кто скучает по ссср?