Пугачева раскрыла секрет покорения мужчин
Алла Пугачева раскрыла своим поклонницам секрет покорения мужчин. Цитата Примадонны была опубликована в одном из сообществ фанатов певицы, Пугачева изрекла эту мудрость еще много лет назад, но и сейчас представительницы прекрасного пола пришли от совета в восторг, отметив, что это "золотые слова".
"Дорогие женщины. Прежде всего вас не должно покидать чувство юмора по отношению к мужчине, и все будет хорошо", – приводятся в паблики слова артистки.
В комментариях подписчики поблагодарили Аллу Борисовну за ее наставления, отметив, что она доказала его эффективность на собственном примере – Примадонне в это году исполнилось 70 лет, но она счастлива в браке с Максимом Галкиным, который намного моложе ее.
У пары двое детей – близнецы Гарри и Лиза. Они появились на свет в 2013 году от суррогатной матери. Сейчас муж Примадонны часто выкладывает в соцсетях забавные ролики, посвященные своим детям, чем приводит подписчиков в восторг.
Телеведущая раскрыла правду о романе пианистки и певца
До звезды дошли слухи о ее личной жизни
В стране бушуют беспорядки
У балерины появились большие денежные проблемы
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
Где вы, обычные, нормальные женщины?
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Анальный секс
Прямая трансляция с Путиным
Почему мужчины такие наглые?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Мой батяня отымел мою жену...
Жанна Фриске
Мачеха подкатывает к моему парню.
Что меняет роспись?
Раннее облысение
Навязчивая девушка
неужели украина думала,что Германия её поддержит в интригах?
Вам нравится женщины за рулём?
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Беременна от пьющего
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Негры.
Влюбилась в парня подруги
Двойное проникновение
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
Конфликт в Чемодановке
Как вы спасаетесь от жары?
Ходит в одних носках две недели
Вопрос админу
Подарил машину, а оформил на себя
Она верит в гороскоп
Как вернуть страсть?
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.