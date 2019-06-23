Пугачева раскрыла секрет покорения мужчин

Алла Пугачева знает секрет покорения любого мужчины. Причем это довольно простая истина.

Алла Пугачева раскрыла своим поклонницам секрет покорения мужчин. Цитата Примадонны была опубликована в одном из сообществ фанатов певицы, Пугачева изрекла эту мудрость еще много лет назад, но и сейчас представительницы прекрасного пола пришли от совета в восторг, отметив, что это "золотые слова".

"Дорогие женщины. Прежде всего вас не должно покидать чувство юмора по отношению к мужчине, и все будет хорошо", – приводятся в паблики слова артистки.

В комментариях подписчики поблагодарили Аллу Борисовну за ее наставления, отметив, что она доказала его эффективность на собственном примере – Примадонне в это году исполнилось 70 лет, но она счастлива в браке с Максимом Галкиным, который намного моложе ее.

У пары двое детей – близнецы Гарри и Лиза. Они появились на свет в 2013 году от суррогатной матери. Сейчас муж Примадонны часто выкладывает в соцсетях забавные ролики, посвященные своим детям, чем приводит подписчиков в восторг.

