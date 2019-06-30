Вскрылась тесная связь опозорившейся Алсу с мертвой Началовой
В начале двухтысячных годов пиар-директор Юлии Началовой представила Алсу людям из окружения президента. Работавшая в то время пресс-секретарем у Олега Газманова Исаева участвовала в организации акций по борьбе с наркотиками.
Одну из акций под названием "Даже и не пробуй" проводили в Калининграде. На архивном снимке, размещенном в микроблоге пиар-директора Началовой, Исаева, Газманов и Алсу сфотографированы вместе с людьми из окружения президента России.
"Я рулила с мэрами, пэрами, я никого не боялась... Я готовилась к акции за три недели, ходила на совещания, в полицию, к силовикам, на ТВ, радио, организовывала круглые столы и много другого. Московские врачи, светила, работали на этих акциях в прямых эфирах", – пишет пиар-директор Юлии Началовой.
Рассказала пиар-директор Юлии Началовой и о том, как некие влиятельные чиновники пытались очернить ее, свести на нет ее работу. Однако Олег Газманов отвел Исаеву к представлявшим президента людям и она смогла разъяснить ситуацию. По словам пресс-секретаря, заговор против нее был разрушен, пишет Teleprogramma.pro.
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